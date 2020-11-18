Премьер Армении не планирует идти в отставку, выдвинул план действий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за "сдачи Карабаха", планирует остаться в должности и представил дорожную карту для преодоления кризиса.

Об этом Пашинян в среду написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Пашинян заявил, что считает себя "ответственным номер один" за сложившуюся ситуацию. Он представил дорожную карту, для реализации которой, по его словам, нужно провести изменения в правительстве.

Пашинян предлагает в ближайшее время осуществить восстановление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Нагорного Карабаха и приоритетность возвращения людей в места их проживания; обеспечить социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и граждан; восстановить жилые и общественные здания и инфраструктуру, пострадавшие во время войны на территории Армении.

Он заявил, что власти намерены добиваться немедленного возвращения пленных военнослужащих и мирных жителей и обеспечить им социальные гарантии.

Он также пообещал провести реформу Вооруженных сил Армении.

Отдельно Пашинян планирует меры для преодоления коронавируса и его последствий, реформу Избирательного кодекса и шаги, направленные на борьбу с коррупцией.

По его словам, для реализации этих мер понадобится полгода. В июне 2021 года он планирует выступить с отчетом о реализации дорожной карты.

Из-за сложившегося кризиса президент Армении Армен Саркисян накануне призвал к отставке Пашиняна и внеочередным выборам.

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