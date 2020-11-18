Половина поляків не збираються вакцинуватися від коронавірусу, коли вакцина стане доступною.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це свідчать дані опитування, проведеного компанією United Surveys на замовлення RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.

50,2% респондентів відповіли, що не хочуть вакцинуватися. У жовтні таку відповідь дали 46,2%.

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При цьому, "категорично проти" вакцинації - 28%.

26,7% відповіли, що скоріше збираються вакцинуватися, а точно збираються - 15,9% опитаних. 7,3% ще не визначилися зі своєю думкою.

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зазначав, що вакцинація від коронавірусу не буде обов’язковою, але уряд наполегливо рекомендуватиме її.

Нагадаємо, у Франції схоже дослідження також встановило, що вакцинуватися не хочуть приблизно половина громадян.