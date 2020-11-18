Половина поляков не собираются вакцинироваться от коронавируса, когда вакцина станет доступной.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией United Surveys на заказ RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

50,2% респондентов ответили, что не хотят вакцинироваться. В октябре такой ответ дали 46,2%.

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При этом "категорически против" вакцинации - 28%.

26,7% ответили, что скорее собираются вакцинироваться, а точно собираются - 15,9% опрошенных. 7,3% еще не определились со своим мнением.

Министр здравоохранения Адам Недзельський отмечал, что вакцинация от коронавируса не будет обязательной, но правительство будет настойчиво рекомендовать ее.

Напомним, во Франции похожее исследование также установило, что вакцинироваться не хотят примерно половина граждан.