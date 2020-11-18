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У Франції восени на тлі епідемії подвоїлася кількість людей з депресивними розладами

Середа, 18 листопада 2020, 11:41

Восени у Франції на тлі епідемії коронавірусу та посилення обмежень удвічі зросла кількість людей, що страждають від депресивних розладів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це сказав директор Агентства охорони здоров’я Франції Жером Саломон.

Він зазначив, що стрес, який створила епідемія - страх захворіти, обмеження на поїздки, розваги й спілкування та погіршення фінансового стану деяких людей призвели до погіршення ситуації з ментальним здоров’ям.

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"Епідемія створює стрес, тривогу і може призводити до психологічних страждань. Ми спостерігаємо значне зростання кількості депресивних розладів. Кількість людей, які страждають від них, подвоїлася за період з кінця вересня до початку листопада", - сказав Жером Саломон.

За його словами, найчастіше від депресивних розладів страждають люди, які через епідемію опинилися у фінансовій скруті та втратили роботу, молодь та люди, які і раніше мали проблеми з ментальним здоров’ям. 

Щоб зменшити ризик, громадянам радять більше підтримувати зв’язок з рідними та друзями, організовувати свій час, займатися фізичними вправами, не витрачати цілий день на новини й соцмережі та уникати надмірного споживання алкоголю й тютюну.

Раніше прем'єр Франції заявляв, що сподівається на можливість послабити карантинні обмеження перед Різдвом. 

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