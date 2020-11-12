Прем’єр Франції обіцяє громадянам послаблення карантину перед Різдвом

Прем’єр Франції Жан Кастекс оголосив, що жорсткий карантин у Франції триватиме щонайменш до початку грудня, але допустив послаблення обмежень перед Різдвом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Прем’єр зауважив, що у цьому році Різдво та Новий рік неможливо буде святкувати у звичайний спосіб, проте якщо люди будуть відповідально дотримуватися карантину - перед новорічними святами його можливо буде послабити.

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"Наша мета - це мати можливість дозволити послаблення перед різдвяними святами, щоб французи могли провести свято у колі рідних… Безперечно, можна буде зібратися у колі близьких, але не варто сподіватися, що можна буде організовувати великі святкування для десятків людей, особливо у новорічний вечір"", - сказав Жан Кастекс.

При цьому, за його словами, перші послаблення можливі вже з 1 грудня - для магазинів, але ресторанам та спортзалам, де ризик зараження вищий, доведеться і далі залишатися закритими.

7 листопада в країні зареєстрували рекордні 60,5 тисяч заражень коронавірусом та більше 800 смертей.

Нагадаємо, з 30 жовтня, у Франції діє жорсткий карантин. Залишати домівки дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькій людині, а також подихати повітрям.

Ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені. Водночас, на відміну від весняного локдауну, школи та дитсадки не закрили.

Раніше директор однієї з лікарень Парижа закликав не святкувати у цьому році Різдво та Новий рік через побоювання, що це може призвести до чергового сплеску захворюваності COVID-19.





