Швеція дозволила старшій школі навчатися дистанційно через коронавірус
Уряд Швеції дозволив старшій школі переходити на дистанційне навчання через епідемію коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
"Зміни означають, що старша школа може частково перейти на онлайн- та дистанційне навчання, якщо це необхідно для того, щоб запобігати скупченням людей у приміщеннях", - зазначила міністр освіти Анна Екстрьом.
Водночас, школи просять зберігати якомога більше очного навчання.
"Ми знаємо з весняного досвіду, що багатьом студентам важко було підтримувати мотивацію, коли навчання перемістилося в онлайн, і це було особливо складно для учнів з особливими потребами", - зазначила міністр.
Навесні шведські старшокласники та студенти університетів вже переходили на дистанційне навчання.
Нагадаємо, 16 листопада Швеція у рамках посилення обмежувальних заходів для стримування коронавірусу оголосила про заборону публічних заходів за участю понад восьми осіб. Заборона почне діяти з 24 листопада на чотири тижні.
Новий ліміт є обов'язковим до виконання, а не рекомендацією, як багато шведських заходів з боротьби з коронавірусом. Людям, які порушать заборону, організувавши більші заходи, загрожують штрафи або навіть ув'язнення на термін до 6 місяців.
Діючі обмеження переважно рекомендаційні. У кількох регіонах, включаючи Стокгольм, людям радять уникати громадських місць і магазинів, за винятком продуктових і аптек, а також уникати вечірок або інших зборів людей.