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Швеція дозволила старшій школі навчатися дистанційно через коронавірус

Середа, 18 листопада 2020, 13:46

Уряд Швеції дозволив старшій школі переходити на дистанційне навчання через епідемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Зміни означають, що старша школа може частково перейти на онлайн- та дистанційне навчання, якщо це необхідно для того, щоб запобігати скупченням людей у приміщеннях", - зазначила міністр освіти Анна Екстрьом. 

Водночас, школи просять зберігати якомога більше очного навчання. 

"Ми знаємо з весняного досвіду, що багатьом студентам важко було підтримувати мотивацію, коли навчання перемістилося в онлайн, і це було особливо складно для учнів з особливими потребами", - зазначила міністр. 

Навесні шведські старшокласники та студенти університетів вже переходили на дистанційне навчання. 

Нагадаємо, 16 листопада Швеція у рамках посилення обмежувальних заходів для стримування коронавірусу оголосила про заборону публічних заходів за участю понад восьми осіб. Заборона почне діяти з 24 листопада на чотири тижні.

Новий ліміт є обов'язковим до виконання, а не рекомендацією, як багато шведських заходів з боротьби з коронавірусом. Людям, які порушать заборону, організувавши більші заходи, загрожують штрафи або навіть ув'язнення на термін до 6 місяців.

Діючі обмеження переважно рекомендаційні. У кількох регіонах, включаючи Стокгольм, людям радять уникати громадських місць і магазинів, за винятком продуктових і аптек, а також уникати вечірок або інших зборів людей.

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Швеція Коронавірус
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