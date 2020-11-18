Швеция разрешила старшей школе учиться дистанционно из-за коронавируса

Правительство Швеции позволило старшей школе переходить на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Изменения означают, что старшая школа может частично перейти на онлайн- и дистанционное обучение, если это необходимо для того, чтобы предотвращать скопление людей в помещениях", - отметила министр образования Анна Экстрем.

В то же время школы просят сохранять как можно больше очного обучения.

"Мы знаем из весеннего опыта, что многим студентам трудно было поддерживать мотивацию, когда обучение переместилось в онлайн, и это было особенно сложно для учащихся с особыми потребностями", - отметила министр.

Весной шведские старшеклассники и студенты университетов уже переходили на дистанционное обучение.

Напомним, 16 ноября Швеция в рамках усиления ограничительных мер для сдерживания коронавируса объявила о запрете публичных мероприятий с участием более восьми человек. Запрет начнет действовать с 24 ноября на четыре недели.

Новый лимит является обязательным к исполнению, а не рекомендацией, как многие шведские меры по борьбе с коронавирусом. Людям, которые нарушат запрет, организовав большие мероприятия, грозят штрафы или даже тюремное заключение на срок до 6 месяцев.

Действующие ограничения преимущественно рекомендательные. В ряде регионов, включая Стокгольм, людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также избегать вечеринок или других собраний людей.