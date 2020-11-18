Німеччина прийняла головування в Комітеті міністрів Ради Європи від Греції під час відеоконференції за участю представників 47 держав-членів організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу організації.

Заступник міністра закордонних справ Греції Мільтіадіс Варвіціотіс виклав огляд досягнень своєї країни за час її президентства.

Новий голова Комітету міністрів Гайко Маас, федеральний міністр закордонних справ Німеччини, представив пріоритети німецького головування, яке триватиме шість місяців.

Ці пріоритети включають зміцнення здійснення прав і зобов'язань відповідно до Європейської конвенції про права людини, визначення стандартів в області штучного інтелекту і прав людини, боротьбу з ненависницькими висловлюваннями в Інтернеті, становище ромів і залучення молоді.