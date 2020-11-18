Германия приняла председательство в Комитете министров Совета Европы от Греции во время видеоконференции с участием представителей 47 государств-членов организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу организации.

Заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис изложил обзор достижений своей страны за время ее президентства.

Новый председатель Комитета министров Хайко Маас, федеральный министр иностранных дел Германии, представил приоритеты немецкого председательства, которое продлится шесть месяцев.

Эти приоритеты включают укрепление осуществления прав и обязательств в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, определение стандартов в области искусственного интеллекта и прав человека, борьбу с языком ненависти в интернете, положение ромов и привлечения молодежи.