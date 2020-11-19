Туреччина планує закупити 20 мільйонів доз китайської вакцини Sinovac

Туреччина заявила, що планує закіпити 20 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу у китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Туреччини також веде переговори про закупівлю вакцини у компаній Pfizer і BioNTech, повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

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"У грудні ми зможемо закупити не менше ніж 10 мільйонів доз китайської вакцини. Ми хочемо збільшити це число. Стільки ж буде і в січні", - сказав він під час виступу у парламенті.

"Ця цифра може легко подвоїтися, ймовірно. Контракт буде підписаний протягом одного-двох днів", - додав міністр.

Розроблювана китайською Sinovac Biotech вакцина CoronaVac і чотири інші експериментальні китайські вакцини знаходяться на пізніх стадіях випробувань для визначення їх ефективності.

Нагадаємо, американська Pfizer, що розробляє вакцину від коронавірусу спільно з німецькою BionTech, після отримання нових даних оголосила про 95% її ефективності.

На початку тижня американська компанія Moderna, яка теж розробляє потенційну вакцину від коронавірусу, заявила про ефективність вакцини у 94,5% випадків.