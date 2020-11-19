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Турция планирует закупить 20 млн доз китайской вакцины Sinovac

Четверг, 19 ноября 2020, 10:01

Турция заявила, что планирует закупить 20 млн доз вакцины против коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Турции также ведет переговоры о закупке вакцины у компаний Pfizer и BioNTech, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

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"В декабре мы сможем закупить не менее 10 млн доз китайской вакцины. Мы хотим увеличить это число. Столько же будет и в январе", - сказал он во время выступления в парламенте.

"Эта цифра может легко удвоиться, вероятно. Контракт будет подписан в течение одного-двух дней", - добавил министр.

Разрабатываемая китайской Sinovac Biotech вакцина CoronaVac и четыре другие экспериментальные китайские вакцины находятся на поздних стадиях испытаний для определения их эффективности.

Напомним, американская Pfizer, разрабатывающая вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных объявила о 95% ее эффективности.

В начале недели американская компания Moderna, которая тоже разрабатывает потенциальную вакцину от коронавируса, заявила об эффективности вакцины в 94,5% случаев.

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