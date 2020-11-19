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Буревій залишив без світла тисячі домогосподарств у Фінляндії

Четвер, 19 листопада 2020, 10:57

Ураган Лііса, що проходить над Фінляндією і супроводжується опадами та сильним вітром, залишив без світла тисячі домогосподарств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Через негоду жителі у 62 муніципалітетах залишилися без електрики, переважно в південних частинах країни.

 

Повідомляється, що станом на  8 ранку без електроенергії залишалися більш восьми тисяч клієнтів 16 енергетичних компаній.

Ураган Лііса супроводжується опадами і сильним вітром. У четвер в країні очікується потужний поривчастий вітер, попереджає метеоцентр.

Попередження діє на всій території країни, за винятком північних частин Лапландії. 

В акваторії Фінської затоки і північної Балтики швидкість вітру досягне ураганних показників, 24 метри за секунду.

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Фінляндія стихійні лиха
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