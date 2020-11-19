Буревій залишив без світла тисячі домогосподарств у Фінляндії
Четвер, 19 листопада 2020, 10:57
Ураган Лііса, що проходить над Фінляндією і супроводжується опадами та сильним вітром, залишив без світла тисячі домогосподарств.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Через негоду жителі у 62 муніципалітетах залишилися без електрики, переважно в південних частинах країни.
Повідомляється, що станом на 8 ранку без електроенергії залишалися більш восьми тисяч клієнтів 16 енергетичних компаній.
Ураган Лііса супроводжується опадами і сильним вітром. У четвер в країні очікується потужний поривчастий вітер, попереджає метеоцентр.
Попередження діє на всій території країни, за винятком північних частин Лапландії.
В акваторії Фінської затоки і північної Балтики швидкість вітру досягне ураганних показників, 24 метри за секунду.
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