Ураган оставил без света тысячи домов в Финляндии

Ураган Лииса, проходящий над Финляндией и сопровождающийся осадками и сильным ветром, оставил без света тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Из-за непогоды жители в 62 муниципалитетах остались без электричества, преимущественно в южных частях страны.

Сообщается, что по состоянию на 8 утра без электроэнергии оставались более восьми тысяч клиентов 16 энергетических компаний.

Ураган Лииса сопровождается осадками и сильным ветром. В четверг в стране ожидается мощный порывистый ветер, предупреждает метеоцентр.

Предупреждение действует на всей территории страны, за исключением северных частей Лапландии.

В акватории Финского залива и северной Балтики скорость ветра достигнет ураганных показателей, 24 метра в секунду.