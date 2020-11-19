Додон після поразки на виборах зібрався в Росію

Президент Молдови Ігор Додон, який програв президентські вибори цими вихідними, зібрався з візитом до Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Додон розповів, що провів телефонну розмову із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитрієм Козаком, з яким домовився про проведення його робочого візиту в РФ "для обговорення низки актуальних питань молдовсько-російської міждержавної взаємодії".

"Дмитрій Козак підкреслив, що саме завдяки моїм зусиллям Молдова підписала Меморандум про співпрацю з Євразійським економічним союзом в квітні 2017 року і стала першою країною-спостерігачем при ЄАЕС в травні 2018-го", - зазначив Додон.

Нагадаємо, Мая Санду перемогла у другому турі президентських виборів у Молдові після обробки 100% протоколів з усіх виборчих дільниць.

Її відрив від чинного президента, проросійського Ігоря Додона - понад 15 процентних пунктів: 57,75% проти 42,25%, а на закордонних дільницях Санду підтримали понад 90% громадян.

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