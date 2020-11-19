Президент Чехії: Трамп має визнати поразку і не ганьбитися

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що його американський колега Дональд Трамп повинен припинити спроби обернути на свою користь результати виборів і визнати поразку.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню ParlamentníListům.cz, повідомляє "Європейська правда".

Земан висловив здивування, що переможця виборів у США оголосили ЗМІ, а не виборча комісія.

"Однак, яким би не було виборче законодавство, можна зробити ряд кроків, будь то перерахунок голосів там, де різниця була мінімальною, чи звернення до суду" - зазначив він.

" Я сам думаю, що було б набагато розумніше здатися, не ганьбитися і дозволити новому президенту вступити на посаду" - заявив Земан.

Однак, за його словами, є чимало політиків, які просто не можуть прийняти власну поразку.

Раніше повідомлялося, що кампанія Дональда Трампа знову внесла зміни до свого позову щодо результатів виборів у Пенсильванії. Тепер у позові вимагають назвати Трампа переможцем, не враховуючи "сумнівні" поштові голоси, або надати право призначити 20 виборників від Пенсильванії законодавчій владі штату. Це вже третя редакція позову. Також кампанія Трампа оскаржує результати виборів і в кількох інших штатах.