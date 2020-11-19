Президент Чехии: Трамп должен признать поражение и не позориться

Президент Чехии Милош Земан считает, что его американский коллега Дональд Трамп должен прекратить попытки обратить в свою пользу результаты выборов и признать поражение.

Об этом он сказал в интервью изданию ParlamentníListům.cz, сообщает "Европейская правда".

Земан выразил удивление, что победителя выборов в США объявили СМИ, а не избирательная комиссия.

"Однако, каким бы не было избирательное законодательство, можно сделать ряд шагов, будь то пересчет голосов там, где разница была минимальной, или обращение в суд", - отметил он.

"Я сам думаю, что было бы гораздо разумнее сдаться, не позориться и позволить новому президенту вступить в должность" - заявил Земан.

Однако, по его словам, есть немало политиков, которые просто не могут принять собственное поражение.

Ранее сообщалось, что кампания Дональда Трампа вновь внесла изменения в свой иск относительно результатов выборов в Пенсильвании. Теперь в иске требуют назвать Трампа победителем, не учитывая "сомнительные" почтовые голоса, или предоставить право назначить 20 выборщиков от Пенсильвании законодательной власти штата. Это уже третья редакция иска. Также кампания Трампа оспаривает результаты выборов и в нескольких других штатах.