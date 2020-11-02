Партію Brexit перезапустять для протидії коронавірусним обмеженням

Лідер партії Brexit Найджел Фарадж відновить її роботу в якості антикарантинної партії під назвою Reform UK в спробі боротися з локдауном, який глава уряду Борис Джонсон пропонує запровадити у Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нова партія підтримуватиме політику цілеспрямованого захисту від коронавірусу тільки для найбільш вразливих верств населення і дозволить решті розвинути колективний імунітет, заявили Фарадж і голова партії Річард Тайс.

Вони заявили, що вже подали документи на зміну назви партії.

Партія Brexit була створена на початку 2019 року Фараджем, чиї роки кампанії проти членства в Європейському Союзі зіграли важливу роль у проведенні референдуму 2016 року, на якому Британія проголосувала за вихід з блоку.

"Ми хочемо, щоб нас називали Партією реформ. Назва відображає амбіції: реформувати Британію", - додали Фарадж і Тайс.

Прем'єр-міністр Британії в суботу анонсував повторний локдаун після того, як країна подолала рубіж в 1 мільйон випадків захворювання COVID-19.

За даними Університету Джона Хопкінса, Британія займає п'яте місце в світі за кількістю померлих після США, Бразилії, Індії та Мексики.