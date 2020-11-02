Партию Brexit перезапустят для противодействия коронавирусным ограничениям

Лидер партии Brexit Найджел Фарадж восстановит ее работу в качестве антикарантинной партии под названием Reform UK в попытке бороться с локдауном, который глава правительства Борис Джонсон предлагает ввести в Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новая партия будет поддерживать политику целенаправленного защиты от коронавирус только для наиболее уязвимых слоев населения и позволит остальным развить коллективный иммунитет, заявили Фарадж и председатель партии Ричард Тайс.

Они заявили, что уже подали документы на смену названия партии.

Партия Brexit была создана в начале 2019 года Фараджем, чьи годы кампании против членства в Европейском Союзе сыграли важную роль в проведении референдума 2016 года, на котором Британия проголосовала за выход из блока.

"Мы хотим, чтобы нас называли Партией реформ. Название отражает амбиции: реформировать Британию", - добавили Фарадж и Тайс.

Премьер-министр Британии в субботу анонсировал повторный локдаун после того, как страна преодолела рубеж в 1 миллион случаев заболевания COVID-19.

По данным Университета Джона Хопкинса, Британия занимает пятое место в мире по числу умерших после США, Бразилии, Индии и Мексики.