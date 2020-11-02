Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Словаччині все населення перевірили на коронавірус, позитивних – 1%

Число жертв землетрусу в Туреччині досягло 79

Додон програє у першому турі виборів президента Молдови

У Молдові – рекордна явка на закордонних дільницях, де Додон гарантовано програє






Португалія посилила карантин для стримування коронавірусу

Понеділок, 2 листопада 2020, 09:16

Португалія оголосила про нові карантинні заходи для стримування коронавірусу, які торкнуться 121 комуни з 308 в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

З понеділка жителям визначених районів пропонується залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Магазини та ресторани повинні закриватися до 22:00.

Заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту, і торкнуться 7 мільйонів жителів країни.

"Якщо нічого не буде зроблено, зростання інфекцій неминуче призведе нас до ситуації, коли наша система охорони здоров'я перестане працювати", - сказав прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта.

Заходи будуть переглянуті через два тижні.

У неділю в Португалії було зареєстровано 3062 випадків захворювання і 37 смертей. З початку пандемії в країні підтверджено понад 144 тисяч випадків коронавірусу і 2544 смертей.

Нагадаємо, 30 жовтня контрольно-пропускні пункти були встановлені по всій Португалії, щоб зупинити несанкціоновані поїздки під час п'ятиденної заборони на пересування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Португалія Коронавірус Карантин
powered by lun.ua