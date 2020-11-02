Португалія посилила карантин для стримування коронавірусу

Португалія оголосила про нові карантинні заходи для стримування коронавірусу, які торкнуться 121 комуни з 308 в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

З понеділка жителям визначених районів пропонується залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Магазини та ресторани повинні закриватися до 22:00.

Заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту, і торкнуться 7 мільйонів жителів країни.

"Якщо нічого не буде зроблено, зростання інфекцій неминуче призведе нас до ситуації, коли наша система охорони здоров'я перестане працювати", - сказав прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта.

Заходи будуть переглянуті через два тижні.

У неділю в Португалії було зареєстровано 3062 випадків захворювання і 37 смертей. З початку пандемії в країні підтверджено понад 144 тисяч випадків коронавірусу і 2544 смертей.

Нагадаємо, 30 жовтня контрольно-пропускні пункти були встановлені по всій Португалії, щоб зупинити несанкціоновані поїздки під час п'ятиденної заборони на пересування.