Португалия усилила карантин для сдерживания коронавируса

Португалия объявила о новых карантинных мерах для сдерживания коронавируса, которые коснутся 121 коммуны из 308 в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

С понедельника жителям определенных районов предписывается оставаться дома и по возможности работать удаленно. Магазины и рестораны должны закрываться к 22:00.

Меры охватывают в тому числе крупнейшие города Лиссабон и Порту, и коснутся 7 миллионов жителей страны

"Если ничего не будет сделано, рост инфекций неизбежно приведет нас к ситуации, когда наша система здравоохранения перестанет работать", - сказал премьер-министр Португалии Антонио Кошта.

Меры будут пересмотрены через две недели.

В воскресенье в Португалии было зарегистрировано 3062 случаев заболевания и 37 смертей. С начала пандемии в стране подтверждено более 144 тысяч случаев коронавируса и 2544 смертей.

Напомним, контрольно-пропускные пункты были установлены по всей Португалии, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.