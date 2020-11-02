Суд у справі терактів в редакції Charlie Hebdo призупинили через коронавірус у підозрюваних

Судовий процес над 14 обвинуваченими в причетності до теракту в редакції французького журналу Charlie Hebdo в 2015 році призупинений як мінімум на тиждень після того, як у трьох обвинувачених виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Судовий процес вже був призупинений до вівторка після того, як у головного підозрюваного, Алі Ризи Полата, на вихідних був виявлений позитивний результат. Через це провели тестування інших обвинувачених, яких тримають під вартою.

Ще два обвинувачених здали позитивний тест, в той час як ще двоє вважаються близькими контактами.

"З огляду на протоколи у сфері охорони здоров'я, що вимагають ізоляції як позитивних, так і контактних випадків, слухання не може бути відновлено цього тижня", - написав адвокатам головуючий суддя Реджис де Хорна.

Трьох терористів, які в січні 2015 року здійснили напади на журнал Charlie Hebdo, поліцію і кошерний супермаркет, в результаті яких загинуло в цілому 17 осіб, були вбиті поліцією.

На лаві підсудних перебувають підозрювані, яких звинувачують в наданні терористам матеріально-технічної допомоги або зброї. Вважається, що троє обвинувачених виїхали на територію Сирії, контрольовану "Ісламською державою", незадовго до нападів, і їх судять заочно.

Нагадаємо, Charlie Hebdo нещодавно опублікував карикатуру на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, після чого той подав заяву в прокуратуру Стамбулу про відкриття кримінальної справи.

24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини, назвавши його висловлювання неприйнятними.

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