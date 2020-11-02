Суд по делу терактов в редакции Charlie Hebdo приостановили из-за коронавируса у подозреваемых

Судебный процесс над 14 обвиняемыми в причастности к теракту в редакции французского журнала Charlie Hebdo в 2015 году приостановлен как минимум на неделю после того, как у трех обвиняемых обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Судебный процесс уже был приостановлен до вторника после того, как у главного подозреваемого, Али Ризы Полата, на выходных был обнаружен положительный результат. Из-за этого провели тестирование других обвиняемых, содержащихся под стражей.

Еще два обвиняемых сдали положительный тест, в то время как еще двое считаются близкими контактами.

"Учитывая протоколы в сфере здравоохранения, требующие изоляции как положительных, так и контактных случаев, слушания не могут быть возобновлены на этой неделе", - написал адвокатам судья Реджис де Хорна.

Трое террористов, которые в январе 2015 года совершили нападения на журнал Charlie Hebdo, полицию и кошерный супермаркет, в результате чего погибли в общей сложности 17 человек, были убиты полицией.

На скамье подсудимых находятся подозреваемые, обвиняемые в предоставлении террористам материально-технической помощи или оружия. Считается, что трое обвиняемых выехали на территорию Сирии, контролируемую "Исламским государством", незадолго до нападений, и их судят заочно.

Напомним, Charlie Hebdo недавно опубликовал карикатуру на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, после чего тот подал заявление в прокуратуру Стамбула о возбуждении уголовного дела.

24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции по мусульманскому меньшинству.

После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.

Читайте также: Война за веру: что стоит за" карикатурным конфликтом "между Турцией и ЕС"