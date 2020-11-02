"Всіх зачіпували": в уряді Словаччини прокоментували чутки про збір ДНК під приводом тесту на COVID

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович повідомив про проведення тесту на коронавірус для понад 3 мільйонів людей у формі жарту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"3 мільйонів успішно зачіпованих" - написав Матович на своїй сторінці у Facebook, пожартувавши таким чином про популярну у мережі теорію змови про чіпування населення під приводом тесту.

Міністр оборони Ярослав Надь, якого також називають одним з головних організаторів національного тестування на коронавірус, також пожартував про чіпування, а також іншу поширену в інтернеті теорію змови – збір урядом зразків ДНК населення.

"Мене вже "зачіпували", а також "вони взяли мою ДНК", - написав Надь у Facebook.

Як повідомлялося, у Словаччині протягом минулих вихідних понад три мільйони людей пройшли тестування на коронавірус.

Зокрема, у суботу провели 2 581 113 тестів, з них позитивними виявилися 25 850, тобто приблизно 1%.

Варто зазначити, що людина з негативним результатом тесту звільняється від комендантської години, яка запроваджується з понеділка.