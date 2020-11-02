"Всех чипировали": в правительстве Словакии подшутили над слухами о сборе ДНК под видом теста на COVID

Премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил о проведении теста на коронавирус для более 3 миллионов человек в виде шутки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"3 миллионов успешно чипировали", - написал Матович на своей странице в Facebook, подшутив таким образом над популярной в сети теорией заговора о чипировании населения под предлогом теста.

Министр обороны Ярослав Надь, которого также называют одним из главных организаторов национального тестирования на коронавирус, также пошутил по поводу чипирования, а также другой распространенной в интернете теории заговора - сборе правительством образцов ДНК населения.

"Меня уже "чипировали", а также "взяли мою ДНК", - написал Надь в Facebook.

Как сообщалось, в Словакии в течение прошлых выходных более трех миллионов человек прошли тестирование на коронавирус.

В частности, в субботу провели 2 581 113 тестов, из них положительными оказались 25 850, то есть примерно 1%.

Стоит отметить, что человек с отрицательным результатом теста освобождается от комендантского часа, который вводится с понедельника.