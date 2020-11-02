Партия Меркель выберет нового лидера в середине января, возможно, онлайн

Партия Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель выберет нового лидера в середине января после того, как запланированное на начало декабря голосование было отложено из-за всплеска коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Три претендента на высший пост в ХДС предложили дату, заявил генеральный секретарь партии Пауль Земяк.

"Это соглашение является сильным сигналом к ​​объединению нашей партии", - написал он в Twitter после переговоров с Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая уходит с поста главы партии.

За пост главы ХДС борются премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лаше, корпоративный юрист Фридрих Мерц и эксперт по иностранным делам Норберт Реттген.

Кандидаты предложили провести онлайн-конгресс, если личная встреча станет невозможной из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Избранный кандидат будет основным претендентом на пост канцлера и сможет заменить Меркель в случае победы консервативного блока на выборах в следующем году.

Съезд партии, где должны были избрать нового лидера, уже был отложен весной из-за пандемии коронавируса.