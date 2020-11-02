Додон впевнений у своїй перемозі у другому турі виборів президента Молдови

Президент Молдови Ігор Додон, який програв у першому турі виборів, впевнений своїй перемозі у другому турі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовський канал TV8.

Додон зазначив, що бачення діаспори відрізняється від того, чим живе сама Молдова.

Він привітав свою суперницю Майю Санду і зазначив, що ситуація чотирирічної давності повторюється.

"Вчорашні вибори показали чітку тенденцію, що в політиці нашої країни лівоцентристські виборці складають не менше 60% електорату. Ліві – це більшість, і я твердо переконаний, що ця ситуація також буде характеризувати результат другого туру. Я твердо переконаний у перемозі 15 листопада. Перемога буде за нами, разом ми доб'ємося успіху", - сказав Ігор Додон, висловивши надію на мобілізацію своїх виборців у другому турі.

Нагадаємо, у першому турі виборів президента Молдови Майя Санду, яка є лідером партії "Дія та Солідарність", посіла перше місце з результатом 36,16% голосів виборців.

Другим став чинний глава держави Ігор Додон, який балотувався як незалежний кандидат, - 32,61% голосів.