Додон уверен в своей победе во втором туре выборов президента Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон, который проиграл в первом туре выборов, уверен своей победе во втором туре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавский канал TV8.

Додон отметил, что видение диаспоры отличается от того, чем живет сама Молдова.

Он поздравил свою соперницу Майю Санду и отметил, что ситуация четырехлетней давности повторяется.

"Вчерашние выборы показали четкую тенденцию в политике нашей страны: левоцентристские избиратели составляют не менее 60% электората. Левые - это большинство, и я твердо убежден, что эта ситуация также будет характеризовать результат второго тура. Я твердо убежден в победе 15 ноября. Победа будет за нами, вместе мы добьемся успеха ", - сказал Игорь Додон, выразив надежду на мобилизацию своих избирателей во втором туре.

Напомним, в первом туре выборов президента Молдовы Майя Санду, которая является лидером партии "Действие и Солидарность", заняла первое место с результатом 36,16% голосов избирателей.

Вторым стал действующий глава государства Игорь Додон, который баллотировался как независимый кандидат, - 32,61% голосов.