У Мінську під час ходи до Куропат затримали близько 300 осіб

У Мінську в неділю, 1 листопада, під час "Маршу проти терору" затримали близько 300 осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське "Радіо Свобода", про таку кількість повідомляє прессекретар міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова.

"На найбільшій (з акцій) затримали близько 300 осіб, на них складені адміністративні протоколи. За фактами активного спротиву співробітникам органів внутрішніх справ, блокування руху здійснюються перевірки у рамках кримінально-процесуального законодавства", - повідомлила вона.

Правозахисники "Вясни", у свою чергу, мають поіменний список 315 затриманих.

МВС у своєму повідомленні пояснює застосування силовиками гумових куль та світлошумових гранат тим, що акція у Мінську нібито одразу стала "немирною", тому що протестувальники вийшли на дорогу.

Білоруська асоціація журналістів повідомила, що один із затриманих, фотокореспондент газети "Новы Час" Дмитрій Дмитрієв, отримав за рішенням суду 10 діб адмінарешту - нібито за непокору міліції та участь у несанкціонованому зібранні.

Нагадаємо, напередодні тисячі людей у Мінську вийшли на "Марш проти терору", під час якого учасники пройшли з центру місця до урочища Куропати - місця масового поховання жертв НКВС. Він поєднав ходу пам’яті жертв сталінських репресій та традиційні недільні акції протесту проти фальсифікації виборів та насильства правоохоронців щодо мирних демонстрантів.