В Минске во время шествия к Куропатам задержали около 300 человек

В Минске в воскресенье, 1 ноября, во время "Марша против террора" задержали около 300 человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское "Радио Свобода", о таком количестве сообщилат пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

"На самой крупной (из акций) задержали около 300 человек, на них составлены административные протоколы. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения осуществляются проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства", - сообщила она.

Правозащитники центра "Вясна", в свою очередь, опубликовали поименный список 315 задержанных.

МВД в своем сообщении объясняет применение силовиками резиновых пуль и светошумовых гранат тем, что акция в Минске якобы сразу стала "немирной", потому что протестующие вышли на дорогу.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что один из задержанных, фотокорреспондент газеты "Новы Час" Дмитрий Дмитриев, получил по решению суда 10 суток админареста - якобы за неповиновение милиции и участие в несанкционированном собрании.

Напомним, накануне тысячи людей в Минске вышли на "Марш против террора". Он объединил шествие памяти жертв сталинских репрессий и традиционные воскресные акции протеста против фальсификации выборов и насилия правоохранителей относительно мирных демонстрантов.

Участники прошли от центра к урочищу Куропаты - месту массового захоронения жертв НКВД.