Землетрус в Туреччині: загиблих вже 91, постраждалих майже 1000 

Число загиблих в Туреччині в результаті потужного землетрусу 30 жовтня в Егейському регіоні зросло до 91.

Про це повідомило 2 листопада Управління з надзвичайних ситуацій та лих (AFAD), пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

155 людей продовжують перебувати на лікуванні в лікарні. Загалом 994 людини отримали поранення, з них 893 виписані з лікарень.

За останньою інформацією, 106 осіб врятували з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Додамо, з-під завалів зруйнованого землетрусом будинку в Ізмірі через 65 годин після стихійного лиха витягли живу 3-річну дівчинку.

У постраждалий від землетрусу район було відправлено близько 3500 наметів. Майже 2000 з них були встановлені для людей, чиї будинки були зруйновані.

Раніше цього дня стало відомо, що кількість сильно пошкоджених і зруйнованих будівель зросла до 58.

Нагадаємо, землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони. У Греції жертвами землетрусу стали двоє підлітків.

Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.