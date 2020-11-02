Землетрясение в Турции: погибших уже 91, пострадавших почти 1000

Число погибших в Турции в результате мощного землетрясения 30 октября в Эгейском регионе возросло до 91.

Об этом сообщило 2 ноября Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствий (AFAD), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

155 человек продолжают находиться на лечении в больнице. В целом 994 человека получили ранения, из них 893 выписаны из больниц.

По последней информации, 106 человек спасли из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Добавим, из-под завалов разрушенного землетрясением дома в Измире через 65 часов после стихийного бедствия извлекли живую 3-летнюю девочку.

В пострадавший от землетрясения район было отправлено около 3500 палаток. Почти 2000 из них установлены для людей, чьи дома были разрушены.

Ранее в этот день стало известно, что количество сильно поврежденных и разрушенных зданий выросло до 58.

Напомним, землетрясение произошло обеда 30 октября в акватории Эгейского моря. Особенно пострадали греческий остров Самос и турецкий город Измир и близлежащие районы. В Греции жертвами землетрясения стали двое подростков.

Толчки вызвали значительные разрушения зданий и небольшое цунами. Пользователи соцсетей и медиа опубликовали фото и видео последствий землетрясения.