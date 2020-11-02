Італія готується посилити карантин по всій території країни
Італія готується найближчими днями посилити карантин по всій території країни для стримання епідемії коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє La Repubblica.
Прем’єр-міністр Джузеппе Конте пропонує зачинити музеї, розважальні заклади та гральні зали, обмежити дозволену заповненість громадського транспорту на 50% та обмежити свободу пересування увечері.
Торгові центри повинні будуть закриватися у вихідні та святкові дні.
Такі заходи перераховані у новому проєкті, який він презентував депутатам парламенту.
Йдеться і про загальну комендантську годину, але поки не уточнюється, у який саме період доби.
На додачу, обговорюється поділ країни на три зони ризику, залежно від ситуації з епідемією - щоб заходи були не однаково жорсткими. Включати регіон до тієї чи іншої зони буде міністерство охорони здоров’я за визначеними критеріями.
Нагадаємо, у середині жовтня уряд вже рекомендував мерам міст з 9 години вечора закривати популярні центральні площі й вулиці, де часто утворюються скупчення людей. Розважальні заклади, як лотереї та казино, повинні закриватися з 9 вечора, роботу конференц-залів та командні види спорту зовсім заборонили.
30 жовтня в Італії зареєстрували новий рекорд заражень за увесь час епідемії - більше 31 тисячі за добу.
У той же час, у Флоренції, Неаполі та інших містах пройшли акції протесту проти "коронавірусних" обмежень, деякі переросли в заворушення.