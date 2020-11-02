Италия готовится усилить карантин по всей территории страны

Италия готовится в ближайшие дни усилить карантин по всей территории страны для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает La Repubblica.

Премьер-министр Джузеппе Конте предлагает закрыть музеи, развлекательные заведения и игровые залы, ограничить разрешенную заполненность общественного транспорта до 50% и ограничить свободу передвижения вечером.

Торговые центры должны будут закрываться в выходные и праздничные дни.

Такие меры перечислены в новом проекте, который премьер представил депутатам парламента.

Речь идет и про комендантский час, но пока не уточняется, в какой именно период времени.

В дополнение, обсуждается разделение страны на три зоны риска в зависимости от ситуации с эпидемией - чтобы меры не были одинаково жесткими. Включать регион в ту или иную зону будет министерство здравоохранения по определенным критериям.

Напомним, в середине октября правительство уже рекомендовал мэрам городов с 9 чаосв вечера закрывать популярные центральные площади и улицы, где часто образуются скопления людей. Развлекательные заведения, как лотереи и казино, должны закрываться с 9 вечера, работу конференц-залов и командные виды спорта запретили.

30 октября в Италии зарегистрировали новый рекорд заражений за все время эпидемии - более 31 тысячи за сутки.

В то же время, во Флоренции, Неаполе и других городах прошли акции протеста против "коронавирусных" ограничений, некоторые переросли в беспорядки.