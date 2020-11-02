Посол Німеччини засумнівалась у здатності КСУ виконувати свої конституційні завдання

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила сумнів у тому, що Конституційний суд у своєму останньому рішенні щодо електронних декларацій врахував конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу України.

Про це дипломат сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Фельдгузен заявила, що боротьба з корупцією є центральною складовою в прагненнях України наблизитися до Європейського Союзу і виконати конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу.

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"Це конституційне завдання має враховувати у своїх рішеннях і Конституційний Суд. Однак є сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи, крім того, здається, що деякі судді мали конфлікт інтересів", - зазначила дипломат.

"Тому у мене також виникає запитання, чи може Конституційний Суд у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань", - додала Фельдгузен.

Вона наголосила, що всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави.

"Я спостерігаю за останнім розвитком подій навколо рішення Конституційного Суду з антикорупційної архітектури в Україні з великим і дедалі більшим занепокоєнням. Усі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави", - зазначила Фельдгузен.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що Франція висловила підтримку "рішучості президента" Зеленського в подоланні кризи довкола рішення КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

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