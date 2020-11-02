Посол Германии усомнилась в способности КСУ выполнять свои конституционные задачи

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила сомнение в том, что Конституционный суд в своем последнем решении относительно электронных деклараций учел конституционное задачи необратимости евроатлантического курса Украины.

Об этом дипломат сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Фельдгузен заявила, что борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлениях Украины приблизиться к Европейскому Союзу и выполнить конституционное задачи необратимости евроатлантического курса.

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"Эту конституционную задачу должен учитывать в своих решениях и Конституционный Суд. Однако есть сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов", - отметила дипломат.

"Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный Суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - добавила Фельдгузен.

Она подчеркнула, что все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства.

"Я наблюдаю за последним развитием событий вокруг решения Конституционного Суда по антикоррупционной архитектуре в Украине с большим и растущим беспокойством. Все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдгузен.

Напомним, ранее в МИД заявили, что Франция выразила поддержку "решимости президента" Зеленского в преодолении кризиса вокруг решения КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Подробнее об этом в редакционной статье: "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим"