У Болгарії через коронавірусне загострення згорнуть антиурядові протести 

Антиурядові мітинги в Софії, спрямовані проти прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, припиняться через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

Про це у понеділок заявили організатори протестів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

116 днів поспіль тисячі болгар мітингували на вулицях, закликаючи Борисова і головного прокурора країни піти у відставку через хабарництво на високому рівні.

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Щоденні зібрання протестувальників у центрі Софії будуть замінені іншими акціями, в тому числі в соціальних мережах, заявили організатори.

"Ми повинні зберегти здатність болгарських лікарів і медсестер впоратися з хвилею пацієнтів. Ми прийняли це рішення з поваги до наших медиків", - йдеться в заяві трійці організаторів.

Кількість підтверджених інфекцій у Болгарії хоч і нижча, ніж в Західній Європі, проте вона зростає з кожним днем, і служби швидкої допомоги першими визнали, що не можуть впоратися з великою кількістю випадків.

Болгарська служба охорони здоров'я страждає від нестачі лікарів і медсестер, багато з яких виїхали працювати за кордон.

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Організатори протестів заявили, що уряд побоявся протестувальників зупинити акції, тому вони прийняли це рішення самі, знаючи, що воно непопулярне і викличе критику.

"Потрібно мати сміливість вибирати між особистим рейтингом і хоча б одним втраченим людським життям. Борисов не має цієї сміливості і охоплений страхом!"- заявили організатори протестів.

Болгари будуть голосувати на чергових загальних виборах в березні наступного року, і Борисов неодноразово заявляв, що тоді його критики отримають можливість висловити свій протест проти нього.