В Болгарии из-за коронавирусного обострения свернут антиправительственные протесты

Антиправительственные митинги в Софии, направленные против премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, прекратятся из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом в понедельник заявили организаторы протестов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

116 дней подряд тысячи болгар митинговали на улицах, призывая Борисова и главного прокурора страны уйти в отставку из-за взяточничества на высоком уровне.

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Ежедневные собрания протестующих в центре Софии будут заменены другими акциями, в том числе в социальных сетях, заявили организаторы.

"Мы должны сохранить способность болгарских врачей и медсестер справиться с волной пациентов. Мы приняли это решение из уважения к нашим медикам", - говорится в заявлении тройки организаторов.

Число подтвержденных инфекций в Болгарии хоть и ниже, чем в Западной Европе, однако оно растет с каждым днем, и службы скорой помощи первыми признали, что не могут справиться с большим количеством случаев.

Болгарская служба здравоохранения страдает от нехватки врачей и медсестер, многие из которых уехали работать за границу.

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Организаторы протестов заявили, что правительство побоялось попросить протестующих остановить акции, поэтому они приняли это решение сами, зная, что оно непопулярно и вызовет критику.

Болгары будут голосовать на очередных всеобщих выборах в марте следующего года, и Борисов неоднократно заявлял, что тогда его критики получат возможность выразить свой протест против него.