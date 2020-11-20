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Санду готова вислухати аргументи України щодо проблеми Дністра

П'ятниця, 20 листопада 2020, 09:53

Новообрана президентка Молдови Мая Санду розраховує вирішити питання щодо Дністра з Україною та знайти рішення, яке влаштує обидві країни.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Вона наголосила, що дністровська вода є ключовим джерелом води для країни, тому питання Дністра є критично важливим.

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"Цього року в Молдові була посуха, найсерйозніша за останній час, що завдала дуже великої шкоди. Були навіть перебої з постачанням питної води! Тому це вже не питання компромісів", - сказала вона.

Санду наголосила, що розраховує на вирішення питання щодо Дністра з чітким урахуванням впливу на довкілля. Водночас вона зазначила, що готова вислухати аргументи України.

"Якщо під час переговорів у вас також будуть подібні переконливі аргументи, ми їх теж почуємо, і я впевнена, що ми знайдемо рішення, які задовольнятимуть обидві наші країни", - сказала вона. 

Останніми роками через падіння рівня води в Дністрі нерідко виникає загроза кишинівському водозабору. 

Молдова вважає, що одним із джерел проблем є каскад ГЕС на Дністрі. Раніше анонсовані Україною плани будівництва нових ГЕС викликали протести Кишинева.

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