Санду готова выслушать аргументы Украины по проблеме Днестра

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду рассчитывает решить вопрос о Днестре с Украиной и найти решение, которое устроит обе страны.

Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде".

Она подчеркнула, что днестровская вода является ключевым источником воды для страны, поэтому вопрос Днестра критически важен.

"В этом году в Молдове была засуха, самая серьезная за последнее время, нанесен очень большой ущерб. Были даже перебои с поставками питьевой воды! Поэтому это уже не вопрос компромиссов", - сказала она.

Санду отметила, что рассчитывает на решение вопроса Днестра с четким учетом влияния на окружающую среду. В то же время она отметила, что готова выслушать аргументы Украины.

"Если во время переговоров у вас также будут подобные убедительные аргументы, мы их тоже услышим, и я уверена, что мы найдем решения, которые будут удовлетворять обе наши страны", - сказала она.

В последние годы из-за падения уровня воды в Днестре нередко возникает угроза для кишиневского водозабора.

Молдова считает, что одним из источников проблем является каскад ГЭС на Днестре. Ранее анонсированные Украиной планы строительства новых ГЭС вызвали протесты Кишинева.

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