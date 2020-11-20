Санду відкидає вирішення питання Придністров’я за прикладом Карабаху

Новообрана президентка Молдови Мая Санду не вважає за можливе вирішити придністровське питання за прикладом Нагірного Карабаху.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю "Європейській правді", відповідаючи на питання, чи бачить вона можливість військового вирішення конфлікту з Придністров’ям.

"Я вірю, що одного дня з’явиться геополітична можливість для возз’єднання Молдови, і ми маємо бути готові до появи цього. Але у будь-якому разі це має бути мирне вирішення", - сказала вона.

За її словами, рішення має підходити усій Молдові.

"Це має бути план дій, розроблений у Молдові, погоджений з усіма політичними силами та із суспільством. Я розумію, що це є дуже непростим завданням, але простого вирішення тут немає", - наголосила майбутня президентка.

Вона підкреслила, що виступає проти федералізації Молдови і не підтримує варіанти, які пропонував Додон з його партією.

"Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту. І він має включати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і ми говоритимемо про це й надалі", - наголосила вона.

Також Санду радить Україні врахувати, що "м’який прямий діалог" не допоміг Молдові у Придністров’ї.

Читайте повне інтерв’ю Санду: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна"