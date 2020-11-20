Санду отвергает решение вопроса Приднестровья по примеру Карабаха

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду не считает возможным решить приднестровский вопрос по примеру Нагорного Карабаха.

Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде", отвечая на вопрос, видит ли она возможность военного решения конфликта с Приднестровьем.

"Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение", - сказала она.

По словам Санду, решение должно подходить всей Молдове.

"Это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом. Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет", - отметила будущая президентка.

Она подчеркнула, что выступает против федерализации Молдовы и не поддерживает варианты, которые предлагал Додон со своей партией.

"Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили и будем говорить об этом и в дальнейшем", - отметила она.

Также Санду советует Украине учесть, что "мягкий прямой диалог" не помог Молдове в Приднестровье.

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