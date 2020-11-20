Від коронавірусу помер патріарх Сербської православної церкви 

У Белграді в п’ятницю вранці внаслідок ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, у віці 90 років помер патріарх Сербської православної церкви Іриней.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Патріарх Іриней був госпіталізований у військовий госпіталь "Карабурма" 4 листопада після того, як в ході чергового тестування у нього було підтверджено наявність коронавірусу.

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У четвер загальний стан здоров'я патріарха погіршився, його довелося інтубувати.

Президент Сербії Александр Вучич в своєму профілі Instagram написав, що для нього "було честю знати" патріарха. "Такі люди, як ви, ніколи не йдуть", - написав Вучич.

Іриней був обраний патріархом Сербської православної церкви в січні 2010 року. Він брав активну участь у внутрішній і міжнародній політиці Сербії.

У 2018 році Іриней застеріг вселенського патріарха Варфоломія від втручання в українські церковні питання і закликав його не надавати Україні томос.

Нагадаємо, раніше від коронавірусу помер глава Сербської церкви у Чорногорії, який проводив служби під час карантину.