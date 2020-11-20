От коронавируса умер патриарх Сербской православной церкви

В Белграде в пятницу утром в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, в возрасте 90 лет скончался патриарх Сербской православной церкви Ириней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Патриарх Ириней был госпитализирован в военный госпиталь "Карабурма" 4 ноября после того, как в ходе очередного тестирования у него было подтверждено наличие коронавируса.

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В четверг общее состояние здоровья патриарха ухудшилось, его пришлось интубировать.

Президент Сербии Александар Вучич в своем профиле в Instagram написал, что для него "было честью знать" патриарха. "Такие люди, как вы, никогда не уходят", - написал Вучич.

Ириней был избран патриархом Сербской православной церкви в январе 2010 года. Он принимал активное участие во внутренней и международной политике Сербии.

В 2018 году Ириней предостерег вселенского патриарха Варфоломея от вмешательства в украинские церковные вопросы и призвал его не предоставлять Украине томос.

Напомним, ранее от коронавируса скончался митрополит Сербской православной церкви в Черногории Амфилохий, который проводил службы во время карантина.