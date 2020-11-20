У Німеччині проведуть розслідування безпечності громадського транспорту під час епідемії

Міністерство транспорту Німеччини хоче більш детально вивчити можливі способи поширення коронавірусу в громадському пасажирському транспорті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Пасажири і персонал в автобусах і поїздах перебувають в безпеці", - заявив у п'ятницю державний секретар парламенту Енак Ферлеманн (ХДС).

Багато наукових досліджень показали, що в місцевому громадському транспорті немає підвищеного ризику зараження. Подальше розслідування повинно тепер розширити базу даних і підтвердити попередні висновки.

Як пояснили в міністерстві, група дослідників, очолювана Інститутом будівельної фізики ім. Фраунгофера, незабаром почне вимірювання в автобусах і поїздах, а також на вокзалах і зупинках.

Експерти повинні взяти проби вірусів і мікроорганізмів в повітрі і на таких поверхнях, як дверні ручки, підлокітники, поручні, кнопки управління, столи, квиткові автомати, валідатори квитків. Зразки будуть взяті у поїздах і автобусах місцевого і дальнього сполучення, на вокзалах, на зупинках і на платформах.

Очікується, що проєкт триватиме до весни 2021 року.

У міністерстві нагадали, що з кінця квітня діють комплексні правила гігієни та захисту громадського транспорту. Вони включають обов'язкові маски, концепції вентиляції і більш ретельне очищення та дезінфекцію транспортних засобів і зупинок.

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