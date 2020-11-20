В Германии проведут расследование безопасности общественного транспорта во время эпидемии

Министерство транспорта Германии хочет более подробно изучить возможные способы распространения коронавируса в общественном пассажирском транспорте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"Пассажиры и персонал в автобусах и поездах находится в безопасности", - заявил в пятницу государственный секретарь парламента Энак Ферлеманн (ХДС).

Многие научные исследования показали, что в местном общественном транспорте нет повышенного риска заражения. Дальнейшее расследование должно теперь расширить базу данных и подтвердить предварительные выводы.

Как пояснили в министерстве, группа исследователей, возглавляемая Институтом строительной физики им. Фраунгофера, вскоре начнет измерения в автобусах и поездах, а также на вокзалах и остановках.

Эксперты должны взять пробы вирусов и микроорганизмов в воздухе и на таких поверхностях, как дверные ручки, подлокотники, поручни, кнопки управления, столы, билетные автоматы, валидаторы билетов. Образцы будут приняты в поездах и автобусах местного и дальнего сообщения, на вокзалах, на остановках и на платформах.

Ожидается, что проект продлится до весны 2021 года.

В министерстве напомнили, что с конца апреля действуют комплексные правила гигиены и защиты общественного транспорта. Они включают обязательные маски, концепции вентиляции и более тщательную очистку и дезинфекцию транспортных средств и остановок.

Читайте также: Жизненно необходимый: почему страны ЕС не останавливают транспорт в разгар эпидемии