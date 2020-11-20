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У ЄС розповіли, через які питання і далі "буксують" перемовини  щодо Brexit

П'ятниця, 20 листопада 2020, 13:02

Перемовини ЄС з Британією про торгові відносини після Brexit продовжують "буксувати" через розбіжності бачення у трьох ключових питаннях - риболовля, гарантії чесної конкуренції та вирішення спорів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного посадовця ЄС у розмові з послами, пише "Європейська правда". Reuters зазначає, що йдеться про одного з дипломатів ЄС високого рівня. 

"Ми одночасно і дуже близько, і дуже далеко. Схоже, що ми дуже близько до домовленості з багатьох питань, але наші розбіжності щодо трьох питань досі не вирішені", - розповів він. 

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За його словами, у деяких аспектах питань намітилися повільні зрушення, але у питанні риболовлі "зараз немає ніякого руху". 

Як вже повідомлялося, Британія і Євросоюз минулого тижня, який вважався дедлайном, не встигли завершити переговори щодо угоди про майбутні відносини після завершення перехідного періоду.

19 листопада прямі перемовини призупинилися через те, що в одного з перемовників ЄС виявили коронавірус. Зараз робота триває дистанційно. 

До моменту, коли Британія остаточно вийде з ЄС після завершення перехідного періоду залишається 6 тижнів. 



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