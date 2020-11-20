Орбан вважає, що Сорос нацькував бюрократів Брюсселя на Польщу і Угорщину

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав американського бізнесмена і філантропа Джорджа Сороса найбільш корумпованою людиною у світовій політиці, який платить багатьом політикам.

Про це він сказав в ефірі угорської радіостанції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.hu.

"Найбільше він розбещує бюрократів у Брюсселі, які шантажують і погрожують Угорщині", - сказав Орбан.

Днями Сорос опублікував велику статтю, в якій стверджує, що тільки ЄС здатний належним чином відповісти на виклики верховенству права в Угорщині і Польщі і дає Брюсселю поради, як реагувати на кризу з ухваленням бюджету ЄС, заблокованим Будапештом і Варшавою.

На думку Орбана, з кризи можна вийти з допомогою переговорів.

"Джордж Сорос загрожує Угорщині та Польщі, оскільки переговори - це спосіб врегулювання суперечок в ЄС. Бюджетні дебати, що ведуться на лезі ножа, не рідкість в історії ЄС, що, звичайно ж, виникає з необхідності узгодження інтересів 27 держав-членів", - сказав він.

Орбан заявив, що бачить можливість для компромісу з ЄС, але" прийнятне тільки таке рішення, яке було б дійсно законним, а не політичним".

"В даний час за допомогою Сороса вони хочуть створити механізми, які могли б змусити Угорщину знести паркан або впустити мігрантів простою більшістю або двома третинами голосів. Угорщина відкидає такі вимоги", - підкреслив угорський прем’єр.

У понеділок Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Угорський прем’єр Віктор Орбан пояснив рішення тим, що Брюссель використовуватиме бюджет для тиску на Будапешт.