Орбан считает, что Сорос натравил бюрократов Брюсселя на Польшу и Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал американского бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса наиболее коррумпированным человеком в мировой политике, который платит многим политикам.

Об этом он сказал в эфире венгерской радиостанции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.hu.

"Больше всего он развращает бюрократов в Брюсселе, которые шантажируют и угрожают Венгрии", - сказал Орбан.

На днях Сорос опубликовал большую статью, в которой утверждает, что только ЕС способен должным образом ответить на вызовы верховенству права в Венгрии и Польше и дает Брюсселю советы, как реагировать на кризис с принятием бюджета ЕС, заблокированным Будапештом и Варшавой.

По мнению Орбана, из кризиса можно выйти при помощи переговоров.

"Джордж Сорос угрожает Венгрии и Польше, поскольку переговоры - это способ урегулирования споров в ЕС. Бюджетные дебаты, которые ведутся на лезвии ножа, не редкость в истории ЕС, что, конечно же, возникает из необходимости согласования интересов 27 государств-членов", - сказал он.

Орбан заявил, что видит возможность для компромисса с ЕС, но "приемлемо только такое решение, которое было бы действительно законным, а не политическим".

"В настоящее время с помощью Сороса они хотят создать механизмы, которые могли бы заставить Венгрию снести ограждение или впустить мигрантов простым большинством или двумя третями голосов. Венгрия отвергает такие требования", - подчеркнул венгерский премьер.

В понедельник Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права.

Венгерский премьер Виктор Орбан объяснил решение тем, что Брюссель будет использовать бюджет для давления на Будапешт.