Франція хоче міжнародного нагляду за Карабахом через зростання впливу Туреччини

Франція пропонує організувати міжнародний контроль за дотриманням режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху на тлі побоювань в Парижі, що Росія і Туреччина можуть укласти угоду, щоб відрізати західні держави від майбутніх мирних переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Москва є співголовою Мінської групи, яка займається нагірно-карабаським конфліктом, з Вашингтоном і Парижем, але останні двоє не брали участь в угоді, підписаній Росією, Вірменією та Азербайджаном, про припинення військових дій в регіоні.

Після припинення вогню Росія вела переговори з Туреччиною, ключовим союзником Азербайджану і різким критиком Мінської групи, які можуть привести до розгортання Анкарою військ в регіоні.

"Припинення бойових дій має дозволити відновити добросовісні переговори з метою захисту населення Нагірного Карабаху і забезпечення повернення десятків тисяч людей, які покинули свої будинки в останні тижні в хороших умовах безпеки", - повідомив офіс президента Франції після телефонних переговорів Еммануеля Макрона з президентом Азербайджану і прем'єр-міністром Вірменії.

За даними ЗМІ, Париж наполягав на "міжнародному нагляді" за припиненням вогню, щоб дозволити повернення біженців, організувати виїзд іноземних бойовиків, особливо з Сирії, і почати переговори про статус Нагірного Карабаху.

"Ми розуміємо, що росіяни обговорюють з турками можливу формулу, якої ми не хочемо, яка відтворювала б Астанинський процес поділу їх ролей в цьому чутливому регіоні. Ми не можемо мати з одного боку Мінськ, а з іншого - Астану. У якийсь момент росіяни повинні зробити вибір", - сказав французький чиновник на умовах анонімності.

Форум в Астані, організований Казахстаном, дозволив Росії і Туреччини обговорити між собою, як врегулювати сирійський конфлікт і не брати до уваги позицію західних держав.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

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