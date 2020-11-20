Франция хочет международного надзора за Карабахом из-за роста влияния Турции

Франция предлагает организовать международный контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе на фоне опасений в Париже, что Россия и Турция могут заключить соглашение, чтобы отрезать западные страны от будущих мирных переговоров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Москва является сопредседателем Минской группы, занимающейся нагорно-карабахским конфликтом, с Вашингтоном и Парижем, но последние двое не участвовали в соглашении, подписанном Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении военных действий в регионе.

После прекращения огня Россия вела переговоры с Турцией, ключевым союзником Азербайджана и резким критиком Минской группы, которые могут привести к развертыванию Анкарой войск в регионе.

"Прекращение боевых действий должно позволить восстановить переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечения возврата десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели в хороших условиях безопасности", - сообщил офис президента Франции после телефонных переговоров Эммануэля Макрона с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

По данным СМИ, Париж настаивал на "международном наблюдении" за прекращением огня, чтобы разрешить возвращение беженцев, организовать выезд иностранных боевиков, особенно из Сирии, и начать переговоры о статусе Нагорного Карабаха.

"Мы понимаем, что россияне обсуждают с турками возможную формулу, которую мы не хотим, которая воспроизводила бы Астанинский процесс разделения их ролей в этом чувствительном регионе. Мы не можем иметь с одной стороны Минск, а с другой - Астану. В какой-то момент россияне должны сделать выбор ", - сказал французский чиновник на условиях анонимности.

Форум в Астане, организованный Казахстаном, позволил России и Турции обсудить между собой, как урегулировать сирийский конфликт и не принимать во внимание позицию западных государств.

Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

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